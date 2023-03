Pole e danza acrobatica aerea, all'Aquila il Campionato regionale Csen

L’AQUIULA L’Asd Fly Factory, in collaborazione con l’Adriatica Pole Dance Contest organizzato da Luna Polidoro, il Campionato regionale Csen pole & aerial sports 2023: ritorna all’Aquila la più grande manifestazione sportiva e performativa nel settore della Pole e danza acrobatica aerea. La manifestazione si terrà domani, domenica 26 marzo 2023, presso la Palestra Fly Factory e il Teatro zeta-parco delle arti. Valentina D’Angelo e Giuseppe Caggiula, aerialist di fama nazionale e internazionale, parteciperanno all’evento con un meraviglioso spettacolo di chiusura.

«Lo sport non è solo educazione al movimento: impegno, dedizione e passione portano sempre a un risultato, che non debba essere necessariamente una medaglia. Dopo aver preso parte a numerose esperienze nel settore della danza aerea e aver creato un team speciale di atleti, è un onore per me, insieme a Luna Polidoro, tornare ad organizzare un evento simile proprio nella nostra città» afferma Ilenia Morena Sciotti Gratti, organizzatrice dell’evento, presidente e direttore tecnico-amministrativo della Asd Fly Factory Centro fitness e Aerial&Pole, nonché formatrice nazionale per l’ente Csen per le discipline aeree e pole dance e giudice di gara nazionale per le competizioni regionali e nazionali.

Il Campionato regionale è rivolto a tutti gli atleti che hanno voglia di mettersi in gioco e dimostrare le loro abilità tecniche, creative e performative. La gara garantisce ai vincitori la qualificazione al Campionato nazionale Csen Aerial Sports & Pole Dance che si terrà ad Ancona dal 25 al 28 maggio 2023.

Le specialità ammesse:

pole dance; cerchio aereo e similari (forme differenti ma su un unico piano bidimensionale); tessuti aerei; attrezzi aerei misti (corda, cinghie, paolo aereo, amaca, quadrato e similari).



Il programma completo di domani:

Palestra fly factory

ore 10-12.30: competizione di pole dance



Teatro Zeta-parco delle arti

mattina: prove tecniche (prove palco)

ore 14: spettacolo dell’artista poliedrico Giulio Votta

ore 14.30: premiazione di pole dance

ore 15-18: competizione di acrobatica aerea

ore 18: spettacolo di chiusura di Valentina D’Angelo e Giuseppe Caggiula

ore 18.30: Premiazione di acrobatica aerea