Poiana con ala rotta vaga in autostrada, salvata dalla polizia

Una bellissima poiana è stata trovata ferita sulla corsia si sorpasso nell'A 14. A salvarla da morte sicura gli agenti della Polizia stradale di Vasto Sud. Questa mattina i due poliziotti l'hanno raccolta mentre giaceva, con un'ala rotta, sulla corsia di sorpasso dell’autostrada, nei pressi del casello autostradale di Vasto Sud. Oltre che ferita, la poiana era un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Gli agenti, dopo aver bloccato il traffico, si sono avvicinati con cautela al rapace, che visibilmente disorientato, continuava a spostarsi all’interno della carreggiata autostradale. Utilizzando la giacca della divisa, i due agenti sono a coprire il rapace e a metterlo in sicurezza. La poiana è stata poi affidata al centro recupero fauna selvatica di Pescara, per tutte le cure.

