Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA - Giovedì 13 giugno alle 17.15, nella Sala “Tinozzi” (sala dei Marmi) della Provincia di Pescara, in Piazza Italia, la presentazione pubblica del libro “Filo a grani” (poesie) dell'autrice pescarese Natalia Anzalone, edito dalle Edizioni Tracce di Pescara, che sarà presentata dallo scrittore pescarese Giancarlo Giuliani e dal poeta, editor e critico Ubaldo Giacomucci (direttore editoriale). L'evento sarà seguito poi da una lettura pubblica di poesie dei poeti Natalia Anzalone, Mirta Basilisco, Gabriella Bottino, Maria Gabriella Ciaffarini, Francesco Convertini, Andrea Costantin, Maria D’Alessandro, Ubaldo Giacomucci, Elisabetta Mancinelli, Giuseppe Miceli, Tonia Orlando, Leda Panzone Natale, Tania Santurbano, Mara Seccia, Maria Rosa Viglietti.La manifestazione ha il patrocinio della Provincia di Pescara ed è organizzata dall’Istituto di Ricerche e Attività Culturali. Il libro è edito quale testo vincitore del Concorso Nazionale “Scriveredonna”. Con l'autrice inoltre dialogherà il poeta, musicista e scrittore Andrea Costantin. Leggerà quale interprete alcune poesie la scrittrice e poeta Tania Santurbano.Questo il giudizio critico della Giuria del Premio Nazionale Scriveredonna:“La silloge manifesta una scrittura poetica intensa e suggestiva, che compone immagini e musicalità in un testo unitario e ricco di sfumature espressive. Colpiscono in particolare alcuni squarci surreali all’interno di una tensione esistenziale ricca di pathos e di emotività. L’Autrice testimonia quindi il superamento della tradizionale forma lirica in una scrittura densa metaforicamente, musicale e fortemente allusi­va, grazie alla quale il lettore deve farsi parte attiva nell’interpreta­zione”.Natalia Anzalone, architetto e insegnante, ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali di poesia.