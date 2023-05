L'assessora Rullo all’evento con la scrittrice condannata per omofobia: è polemica a Spoltore

nfuria la polemica a Spoltore, in provincia di Pescara, per la partecipazione dell’assessora comunale alla Cultura, Roberta Rullo, esponente della giunta Trulli, a un’iniziativa a cui ha preso parte la storica e antropologa Maria Concetta Nicolai, insegnante che a settembre dello scorso è stata condannata al pagamento di una multa di mille euro per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Secondo una ricostruzione dei fatti, tra il 2016 e il 2020 sul gruppo Facebook «Forum città di Spoltore», Nicolai aveva infatti rivolto frasi volgari e offensive a sfondo omofobo nei confronti di un 35enne omosessuale residente, come anche lei del resto, proprio a Spoltore. Vedere sedute allo stesso tavolo Nicolai e Rullo venerdì in occasione dell’evento “Panfilo dei Longobardi - Il culto di San Panfilo vescovo in Abruzzo” ha fatto insorgere le associazioni Mazì Arcigay Pescara e Jonathan Diritti in Movimento, che hanno definito «grave» la partecipazione dell’assessora, al punto da chiederne le dimissioni.



Maria Concetta Nicolai era stata invitata dalla Soms (Società operaia di mutuo soccorso) per presentare il suo ultimo libro. Le associazioni hanno voluto evidenziare una volta di più le parole riportate sui social dalla professoressa in riferimento al 35enne: offese ritenute talmente gravi da giustificare la dura presa di posizione sia nei confronti della scrittrice che dell’assessora Rullo cui ieri è stato chiesto di rinunciare all’incarico di giunta. «Riteniamo grave la partecipazione dell’assessora in quanto tali personaggi non dovrebbero essere avallati in alcun modo dalle istituzioni, motivo per il quale le sue dimissioni sarebbero opportune. Chiediamo ufficialmente queste ultime come associazioni a tutela della comunità Lgbtq+ del territorio attraverso questo comunicato stampa congiunto. L’omofobia è un reato, non un’opinione» è la conclusione di Mazì Arcigay Pescara e Jonathan Diritti in Movimento. Critiche e accuse che l’assessora Rullo ha respinto: «Ho partecipato alla presentazione del libro Panfilo dei Longobardi della dottoressa Nicolai - ha dichiarato al Messaggero - perché invitata dalla Società di mutuo soccorso, associazione importante del centro storico e perché il libro è tutto incentrato sulla figura di San Panfilo Vescovo, patrono della città di Spoltore».

Anche la sindaca Chiara Trulli ha subito preso le distanze dall’accaduto e, in qualche misura, anche dalla Rullo, cercando di tenere ben separata la vicenda della Soms dalle attività del Comune al fine di spegnere la polemica: «Parliamo di un evento che in nessun modo ha coinvolto l’amministrazione che rappresento - ha detto Trulli - e al quale Roberta Rullo ha preso parte a titolo personale.

In quelle stesse ore ero impegnata in un convegno sulla Medicina di genere, tema di grande interesse cui abbiamo voluto dare risalto». Presa di distanze che non scalfisce la fiducia della sindaca per la Rullo, confermata nel ruolo di assessora. «Nessun caso politico» ha ribadito Trulli.