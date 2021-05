Pochi contagi, la provincia di Pescara torna ad essere la migliore in Italia

La provincia di Pescara torna ad essere la migliore d'Italia per incidenza settimanale dei contagi da Covid-19 per centomila abitanti: il parametro è a 8. Il capoluogo adriatico è seguito da Sassari e Campobasso, entrambe con un'incidenza pari a 9. Il Pescarese era stato il territorio con l'incidenza più bassa per circa un mese, poi era stato superato da altre province, pur rimanendo sempre ai primi posti. Per contro peggiora l'Aquilano, terza provincia peggior d'Italia, con un'incidenza settimanale che sale fino a 81. Pesa, comunque, sul bilancio un disservizio informatico a causa dei quale 78 contagi delle scorse settimane sono stati caricati solo

negli ultimi giorni sul sistema.



Nel complesso l' Abruzzo continua ad avere numeri da zona bianca. Il passaggio, se il trend favorevole proseguirà, dovrebbe avvenire il prossimo 7 giugno. L'incidenza è al momento a 35 (per la zona bianca sono necessarie tre settimane con un dato inferiore a 50). Migliorano rapidamente anche i valori del Chietino e del Teramano, rispettivamente con incidenza di 24 e 30, per entrambe le province i dati più bassi registrati

dall'inizio dell'anno. Ottimali anche i parametri relativi ai ricoveri. Il tasso di occupazione dei posti letto, al 9% per le terapie intensive e al 12% per l'area non critica, è lontanissimo dalle soglie di allarme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA