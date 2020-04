Coronavirus, pizza a sorpresa alle persone in quarantena: noi ci siamo, su con la vita

Quella pizza lasciata sul muretto o consegnata dalla finestra è stato un raggio di sole piombato nella vita buia della quarantana, in appartamenti con le finestra abbassate e il ronzio di commenti sprezzanti che feriscono: «Questi ci portano il coronavirus».

Coronavirus, asporto anche nei ristoranti di super chef. Manetta: così non licenzio

Da ammalati ad appestati il passo è breve. «La paura ha fatto scatenare in alcuni la cattiveria che si è manifestata con commenti negativi sui social e via whastapp verso persone che hanno contratto il virus e che si sono dovute curare e anche difendere da aggressioni verbali e accuse infondate» dice Francesca Martinelli, originaria di Matera e residente da 17 anni a Roseto, fondatrice del gruppo "Il vicinato di una volta". Il pensiero spesso è andato a queste persone rimaste sole a combattere il coronavirus e l'ostilità del vicino che dietro la porta sul pianerottolo non vede una persona che soffre ma un potenziale untore.



Gianluca Ginoble (Il Volo) e Sabatino di Girolamo in coro lanciano l'hashtag: #ioaiutoroseto

L'altra Roseto, quella solidale e amica, ha risposto al rifiuto donando pizze. Un gesto per rimediare al comportamento di altri. Una pizza a sorpresa non facile, tra l'altro, da recapitare. La prima è andata al musicista che si è ammalato durante una tournée. «Abbiamo suonato al campanello e dopo un momento di titubanza ci ha risposto, non voleva crederci, si è messo guanti e mascherina, poi si è affacciato dalla finestra e dal davanzale gli abbiamo consegnato la pizza» racconta Francesca. Nell'involucro lei e il titolare dell'Antica Ricetta avevano scritto un messaggio di incoraggiamento per il musicista che si è contagiato tra Germania, dove era in tour, e Milano: «Ti siamo vicini, passerà tutto». Si sono metti tutti a piangere. Oggi il musicista è guarito e sta bene.

Turismo e vacanze Covid, molti alberghi abruzzesi rischiano di non aprire

Seconda consegna alla casa al mare della famiglia di Brugherio - il papà paziente numero 1 d'Abruzzo, la mamma e due bambini piccoli - appena usciti dall'ospedale. Anche loro sono stati bersagliati da commenti pesanti perché, appena iniziata l'emergenza, hanno lasciato il Nord per passare un periodo di riposo a Roseto.

Coronavirus, perde fratello e sorella: tutti lo trattano da untore

Francesca è andata da sola questa volta. Pizze e fritti in mano, ha suonato il campanello, dall'altra parte della porta c'era freddezza, contrarietà, forse anche paura. «Non abbiamo ordinato nulla», ha detto la moglie. «Sono un regalo» ha replicato Francesca. La donna è scesa di sotto e sul muretto ha trovato il dono incartato con un messaggio di affetto: «Siamo contenti che siate usciti dall'ospedale e state guarendo, vi vogliamo bene». E' stato un grande momento di commozione, a distanza gli sguardi lucidi si sono incrociati.

Coronavirus, infettato medico del 118: è il 71esimo a Teramo

Ogni sera la pizza a sorpresa arriva in una famiglia di Roseto che il Covid-19 ha reso più fragile togliendo il lavoro, ad esempio. Famiglie bisognose, numerose o solo precipitate in un periodo di difficoltà economica a causa della chiusura della loro piccola attività. Ha aderito all'iniziativa anche la pizzeria Hercules. Sono gesti silenziosi che portano tanto affetto e un barlume di felicità. Sono un segnale di un mondo migliore possibile e a portata di mano.

Coronavirus, medico positivo: 14 turisti di Teramo bloccati alle Maldive

Perché la pizza? «Porta allegria, è solare, evoca momenti belli» replica Francesca. E hanno scelto di regalare pizza anche due nonni olandesi che da anni vengono al mare a Roseto e sono rimasti scossi dalla pandemia che ha colpito il loro luogo di vacanza, che poi è anche la città del cuore dove una delle figlie si è sposata e dove amano festeggiare i momenti più belli. Hanno telefonato e, in un italiano fatto di poche frasi, hanno detto di voler donare cento pizze e pacchi alimentari a chi si trova in difficoltà a causa del Covid-19. Sarà la pizzeria La Piccola Rosburgo a consegnare le cento pizze questa settimana a famiglie seguite dal Banco di solidarietà, poi arriveranno anche i pacchi alimentari.



Infine c'è la storia di una donna di 86 anni che vive sola in un alloggio di fortuna. Sta bene, il coronavirus per fortuna non l'ha neanche sfiorata, ma vive sola e con pochi soldi. Così un bambino di 4 anni, Lorenzo, saputa la sua vicenda, ha voluto regalarle il suo uovo di Pasqua con tutti i suoi risparmi, 50 euro. In un biglietto le ha scritto che le voleva bene. La nonnina si è commossa: «Ma cosa regalo io a Lorenzo?» ha detto. Poi ha preso un biglietto e ha scritto al piccolo: «Appena le cose si rimettono ti preparo un dolce e ti voglio conoscere».

Ultimo aggiornamento: 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA