Pescara, aggredite in casa dal loro pitbull: mamma e figlia in ospedale

Madre e figlia in ospedale dopo essere state aggredite in casa da un pitbull di loro proprietà. Una 51enne di Montesilvano (Pescara) e la figlia di 16 anni sono state ricoverate a Pescara per le lesioni riportate dopo essere state attaccate dal cane.



La donna, morsa al seno, è stata giudicata guaribile in 15 giorni, mentre la ragazzina, ferita al dito, ne avrà per una settimana. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che ha trasportato mamma e figlia in ospedale.



I militari, insieme ai vigili, hanno messo in sicurezza il cane, fino all'arrivo del personale del servizio Veterinario della Asl. Il pitbull è ora a disposizione del personale veterinario dell'azienda sanitaria.





Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:54



