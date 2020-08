Fotografato con una pistola (finta) dopo il concerto, paura a Giulianova

I Carabinieri di Giulianova hanno individuato una persona del luogo, che nella tarda serata del 14 agosto, dopo il concerto di Antonio Sorgentone, è stato visto e fotografato da alcuni passanti nell'area antistante la pista di pattinaggio, in piazza del Mare dove si era svolto il concerto mentre impugnava una pistola. La perquisizione effettuata nell'abitazione dell'uomo ha permesso di ritrovare l'arma, che in realtà è una pistola giocattolo fornita di tappo rosso. Non si ravvisano comportamenti censurabili sotto il profilo penale, ma l'uomo è stato ammonito ad evitare comportamenti analoghi in futuro al fine di non creare più inutili allarmi sociali.

