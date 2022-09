Pineto, uomo investito sulle strisce pedonali: è in gravi condizioni

Anziano investito mentre attraversa sulle strisce pedonali: trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Teramo. L’uomo, di circa 80 anni questa mattina verso le 8, mentre stava attraversando la strada provinciale 28 A, davanti lo stadio Mimmo Pavone a Pineto, per cause ancora in fase di accertamento della polizia locale è stato preso in pieno da una macchina.

Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, poi i sanitari del 118 intervenuti sul posto, sono riusciti a stabilizzarlo e con un’ambulanza medicalizzata è stato trasportato al pronto soccorso del Mazzini di Teramo in codice rosso. La strada è stata momentaneamente chiusa e il traffico sta subendo dei forti rallentamenti per tutti i pendolari che escono dal casello autostradale a poca distanza, chi scende da Atri per andare a Pineto e viceversa.

Notizia in aggiornamento