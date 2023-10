Ritrovata la donna scomparsa a Pineto: sta bene

È stata ritrovata in serata la donna di 48 anni, residente in provincia di Torino e scomparsa da due giorni a Pineto, in provincia di Teramo, dove era andata a trovare la sorella che vive in Abruzzo. Ida Caoduro è stato trovata attorno alle 21,15 in una parrocchia poco lontano da Pineto dove il parroco l'aveva accolta e ascoltata. È stato proprio il sacerdote a chiamare il numero che i familiari avevano lasciato sul web e nei gruppi facebook con l'appello a fornire notizie sulla donna che dall'altro ieri era come svanita nel nulla.

La donna con i mezzi pubblici ha raggiunto la chiesa, ma non era contattabile in quanto aveva lasciato il telefonino in borsa, ritrovata poi dalla polizia ferroviaria su un vagone di un treno alla stazione di Pescara, dove la donna però non è mai arrivata. Forse è scesa prima e ha raggiunto in bus la parrocchia dove in serata è stata trovate e riportata a casa dai familiari. «Grazie a Dio l'abbiamo ritrovata» è il commento del marito Alberto Di Leo.

Tutta la famiglia, le sorelle e le nipoti che l'hanno cercata ovunque e hanno lanciato ripetuti appelli, hanno tirato un sospiro di sollievo. Ida è apparsa un po' confusa, ma in buono stato di salute. Cosa abbia spinto la donna ad andare in quella chiesa non è ancora chiaro, lo dirà, quando vorrà, ai suoi familiari.

Ida Caoduro vive con il marito a Robassomero, un paese in provincia di Torino, e due giorni fa era arrivata nel Teramano in treno dal capoluogo piemontese con una sorella per far visita a un’altra sorella che vive a Pineto. Venerdì pomeriggio, dopo aver lasciato i bagagli in albergo, ha pranzato con tutti i familiari e intorno alle 18.30 si è allontanata da sola per andare a messa. Poi più nulla. L’allarme è scattato quando non è tornata a casa per l’ora di cena.