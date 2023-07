Manila muore a 50 anni: combatteva contro un male

Un’altra vita spazzata a causa di un male. Pineto, comune in provincia di Teramo, piange la scomparsa di Manila Dell’Orletta, 50 anni, che ha lottato con forza contro una brutta malattia per quasi un anno. Manila lascia il marito e una figlia adolescente. Lei e la sua famiglia sono molto conosciuti e stimati nella comunità. Il marito Maurizio Iezzi ha gestito fino a poco tempo fa, insieme alla moglie, la gelateria “La Dolce Vita” a Scerne di Pineto. Manila ha attivamente contribuito, insieme alla sorella Machenna, al padre Bruno e alla madre, alla gestione della ditta di onoranze funebri dell’Orletta.

«In questo momento di tristezza, ci sono davvero poche parole che possiamo dire - commenta il sindaco Robert Verrocchio - Io e tutta l’amministrazione comunale non possiamo far altro che unirci al dolore della famiglia». La città è sconcertata per la perdita di questa donna «laboriosa, dolce, solare e piena di vita», così la descrivono i pinetesi. Un’amica racconta che Manila stava affrontando la malattia con grande coraggio e che nei mesi passati aveva avuto segnali di remissione. «Purtroppo due giorni fa ha accusato un improvviso malore - dice l’amica - e la situazione è precipitata. È incredibile pensare che solo tre giorni fa girava tranquillamente per Pineto e stava lavorando normalmente». Centinaia di messaggi di cordoglio pubblicati sui profili social del marito e della sorella Machenna. Anche il parroco e i fedeli della chiesa di Borgo si uniscono al dolore della famiglia. Al momento, non è ancora stato reso noto il giorno del funerale.