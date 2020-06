Colpi di pistola per strada, poi scooterone scappa: è giallo

Ragazzi sparano in aria, per gioco o per miancciare qualcuno, alcuni colpi di pistola. E' successo alle 2.30 di questa notte a Pineto, in provincia di Teramo. Sono stati segnalati due giovani a bordo di uno scooterone che avrebbero esploso colpi da arma da fuoco. Gli abitanti della zona hanno immediatamente avvertito i carabinieri, ma una volta sul posto non hanno trovato nessuno. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, dal gesto riconducibile a un gioco stupido di giovani annoiati all'atto intimidatorio nei confronti di un residente

Ultimo aggiornamento: 16:36

