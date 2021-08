Auto investe ciclista di 82 anni: è gravissimo

Domenica 22 Agosto 2021, 08:47

Un uomo di 82 anni è stato investito da un’ auto a Borgo Santa Maria, nel comune di Pineto, in provincia di Teramo. Il grave incidente è avvenuto ieri pomeriggio verso le 16. Entrambe le persone coinvolte si trovavano nella stessa carreggiata della strada provinciale 28, in direzione mare a cinque chilometri della statale 16.

Per cause ancora in fare di accertamento dalla polizia stradale di Teramo intervenuta sul posto per tutti i rilievi del caso, l’automobilista S.D., (le sue iniziali), 41anni di Atri, alla guida di una Mercedes Classe A ha preso in pieno C.B., ciclista 82enne anche lui residente nella città ducale. L’impatto è stato violentissimo, l’anziano è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza.

APPROFONDIMENTI GIULIANOVA Due ragazze di 16 anni in bici investite da un'auto:... TERAMO Non vuole più vendergli l'auto e lui tenta di...

Due incidenti nel teramano alla stessa ora: tre feriti. Grave un 32enne.

Ad allertare i soccorsi alcuni passanti che hanno subito prestato aiuto all’anaziano ciclista. Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza medicalizzata del 118 dall’ospedale di Atri, ma constate le gravi condizioni del paziente i sanitari hanno allertato l’elisoccorso che si è alzato in volo dall’ospedale civile di Pescara. L’elicottero è atterrato in un campo di grano a poche decine di metri di distanza dall’investimento. Appena stabilizzato, il pensionato è stato prima trasportato in ambulanza dall’elicottero e poi elitrasportato all’ospedale Mazzini di Teramo, con un trauma cranio-facciale e del rachide. Le sue condizioni sono state giudicate dai medici molto gravi. Gli agenti della polizia hanno sottoposto subito il conducente dell’ auto all’esame di alcol test e drug test. Ad entrambi è risultato negativo. Il pm di turno ha sottoposto a sequestro i due veicoli. Il traffico per permettere ai poliziotti tutti i rilievi è stato deviato in una via parallela allungo il percorso degli automobilisti di altri quattro chilometri per raggiungere la statale Adriatica.