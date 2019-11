Pineto, maltratta i genitori: arrestato e subito liberato

Un 35enne di Pineto è stato arrestato martedì sera per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri è stato rimesso in libertà dal giudice ed è tornato a casa dai genitori che maltrattava. Lunedì l’uomo, L. M., in stato di ubriachezza, si era chiuso in casa, rifiutandosi di far rientrare i suoi genitori, che hanno allertato i carabinieri.



All’arrivo dei militari, ha aperto la porta, ma poi si è avventato contro di loro aggredendoli con calci e pugni, tanto è stato necessario ricorrere allo spray urticante al peperoncino per immobilizzarlo. Dopo una notte nella camera di sicurezza della caserma, il 35enne è stato portato davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà in attesa del processo. La data non è stata ancora fissata. © RIPRODUZIONE RISERVATA