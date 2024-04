Venerdì 12 Aprile 2024, 21:19 - Ultimo aggiornamento: 13 Aprile, 08:00

È uno spettacolo che addolora ogni pescarese e non solo. L’area sud della Pineta dannunziana che oggi si presenta sgombra da ogni pino rappresenta una profonda ferita nel patrimonio arboreo e identitario della città. I pini, infatti, da sempre caratterizzano questa porzione della costa adriatica, mentre la suddivisione dell’area verde in comparti così come la conosciamo oggi risale agli inizi del ’900. Il primo agosto 2021, però, la riserva naturale è stata investita da un violento incendio, come mai era stato registrato. Le fiamme hanno compromesso molta della flora della zona e parte della pineta è andata in fumo. «Mi ricordo che, con un tubo, bagnavamo il terreno davanti alla mia abitazione in via Scarfoglio – racconta il presidente di Archeoclub Pescara Giulio De Collibus –. Che spavento, se i vigili del fuoco fossero arrivati cinque minuti dopo, l’intera palazzina sarebbe andata a fuoco. Credo che il Comune abbia le sue responsabilità, perché si sapeva da giorni che ci sarebbero state quelle condizioni meteo».

Negli ultimi giorni sono iniziati i lavori di pulizia dell’area: mentre aumentano i cumuli di legna sul ciglio di via Pantini, la parte di pineta nei pressi dello svincolo a trombetta della circonvallazione è rimasta completamente spoglia. «Vedere la pineta in queste condizioni è un colpo al cuore – aggiunge il presidente della sezione pescarese di Italia Nostra Massimo Palladini –. Lo è stato ancora di più vedere parcheggiare illegittimamente su quegli spazi i furgoni coi manifesti elettorali». Opposizioni e associazioni cittadine stanno duramente criticando, in questi giorni, le operazioni di rimozione delle piante morte, che sono iniziate, come da indicazione degli esperti, dopo un’attesa di due stagioni vegetative.

I PARERI

«I lavori rischiano di generare ulteriori danni – spiega Caterina Artese, dottoressa in Scienze forestali e candidata a sostegno del candidato sindaco Domenico Pettinari –: nel comparto bisogna entrare in punta di piedi non coi bulldozer che calpestano indiscriminatamente anche le piante appena nate. Pescara è l’unica città italiana ad avere una riserva regionale all’interno del proprio tessuto urbano: l’importante ora è tutelare la biodiversità. I nuovi pini d’Aleppo raggiungeranno l’altezza di quelli rimossi tra circa settant’anni». Saranno i pescaresi del domani, infatti, ad ammirare una pineta sana e rigogliosa come quella a cui eravamo abituati fino a quasi tre anni fa. Il ciclo della natura, d’altronde, è lento ma inesorabile, specialmente quando si tratta di pini, alberi che mediamente vivono un secolo e mezzo. Affinché la pineta ricresca, però, è necessario un corretto intervento antropico e che i pescaresi si prendano cura del loro ampio giardino. «Stiamo percorrendo la strada giusta, che è tracciata passo dopo passo dagli esperti – commenta l’assessore comunale al verde pubblico Giovanni Santilli –. Mi chiedo dove fossero, il primo agosto del 2021, coloro che ora ci criticano così duramente. Noi eravamo lì, insieme ai vigili del fuoco, e per poco non siamo rimasti coinvolti nell’esplosione di una casetta nel parco».

Attualmente, si sta provvedendo alla pulizia del comparto 4, mentre lunedì inizierà la rimozione dei tronchi dal comparto 5. Poi, si provvederà alla ripiantumazione di oltre 600 piantine, di cui circa 450 subito rimosse dalla pineta e conservate in vivaio. «I mezzi pesanti stanno seguendo percorsi ben studiati, così da evitare di calpestare i germogli», prosegue Santilli. Tra le richieste delle associazioni vi è però quella di istituire un comitato di gestione, previsto dalla legge. «Non ci facciamo certo suggerire nomi dalle opposizioni – conclude l’assessore –. Ad ogni modo, noi abbiamo già il nostro comitato di addetti ai lavori, le cui indicazioni stiamo seguendo alla lettera».

Giuseppe D’Intino

