L'Aquila, fulmine scatena incendio nella pineta di Roio mentre la pioggia battente allagata la parte est della città

Sabato 17 Luglio 2021, 10:00

Incendio ieri alla pineta di Roio ed allagamenti nella periferia est della città dell'Aquila. Giornata molto impegnativa quella di ieri pomeriggio per i vigili del fuoco, quando un fulmine caduto nella pineta tanto cara agli aquilani, ha innescato un incendio, mentre la pioggia battente in altri punti ha provocato degli allagamenti. L’incendio nella pineta di Roio Poggio che ha interessato anche zone d’interfaccia con insediamenti abitati, ha spinto i soccorritori a far intervenire sul posto due aerei canadair proveninenti da Ciampino, Roma. Mezzi aerei che poi hanno dato il cambio ad un elicottero sempre dei vigili del fuoco di Pescara ed un elicottero Ericsson di stanza nel piccolo scalo aquilano arrivato per ironia della sorte proprio ieri.

Contemporaneamente hanno operato squadre a terra dei vigili del fuoco insieme al personale della Protezione civile e volontari. Per operare in sicurezza sono state staccate le linee elettriche mentre i carabinieri insieme al personale dei vigili urbani hanno chiuso le strade d’accesso alle frazioni limitrofe nella zona interessata dall’incendio. Nonostante la pioggia in atto le operazioni di spegnimento sono andate avanti per alcune ore per lasciare spazio all’attività di bonifica. Al momento non sono chiare le cause anche se la caduta di un fulmine è l’ipotesi più accrediata. Mentre si correva per evitare che prendesse fuoco l’intera pineta, altre squadre di vigili del fuoco hanno lavorato nella parte est della città per alcuni allagamenti.