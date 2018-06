Pietracamela, precipita per sette metri sul Corno Piccolo: è grave

Incidente in mattinata sul versante teramano del Gran Sasso.



Un escursionista di 42 anni di Fermo è precipitato per circa sette metri nella zona della Val Maone, alla base del secondo pilastro.



A dare l’allarme alcuni amici che erano con lui. Il 42enne è stato trasferito al Mazzini di Teramo con l’elisoccorso partito da L’Aquila.



Sul posto anche il Soccorso Alpino. L’uomo è in prognosi riservata.

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA