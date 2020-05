​“Pietra d’inciampo” a Roio Piano per i fratelli Santomarrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non li ho aiutati perché erano inglesi, ma perché sono una cristiana e anche loro sono cristiani», queste sono le ultime parole pronunciate da Annina Santomarrone, secondo quanto riferisce lo storico inglese, dalle quali emergono le forti convinzioni religiose che ne misero a rischio la vita, nella vicenda dei due fratelli dell'Aquila, Annina e Luigi, che durante la Seconda guerra mondiale, per aver dato accoglienza ad un ex prigioniero inglese - in seguito alla denuncia di una spia - furono deportati nei lager nazisti; Annina fu condannata dapprima a cinque anni di reclusione e poi inviata in Germania dove fu rinchiusa nel lager femminile di Ravensbruck e Luigi nel campo di concentramento di Dachau, dai quali, purtroppo, non fecero più ritorno.E così, a circa tre mesi e mezzo dal flash mob organizzato lo scorso 27 gennaio nella frazione aquilana di Roio Piano, per sollecitarne la messa in opera, la Giunta comunale dell’Aquila ha autorizzato il posizionamento di due "pietre d’inciampo" commemorative, davanti all’abitazione di Roio Piano che fu dei fratelli, raccogliendo la richiesta dell’omonima associazione, dello Iasric (Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea), dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e dell’Anppia (Associazione nazionale partigiani politici italiani antifascisti).«Una richiesta- come evidenziato dal sindaco Pierluigi Biondi- mirata a mantenere viva la memoria dei fratelli Annina e Luigi, i quali hanno pagato con la vita un gesto di umanità e di coraggio, dando rifugio a un prigioniero inglese sfuggito ai nazisti. Con iniziative come queste si promuove il recupero della memoria storica e identitaria, a futuro ricordo ed esempio per le nuove generazioni, consolidando la rievocazione di un gesto eroico, in un’epoca lacerata da numerosi conflitti a livello globale».Un atto doveroso, quello delle pietre d'inciampo, a tutela del patrimonio storico culturale, dove i colori della politica vengono messi da parte nell'intento di dare ampio risalto all'intera vicenda, che segna indelebilmente nella memoria, l’azione di due contadini di origine abruzzese, umili e coraggiosi che mantengano vive gli esempi dei giusti.