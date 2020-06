© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentato suicidio di Muriana: c'è un'inchiesta per istigazione al. È ancora ricoverato nell'ospedale di Chieti l'ex capo della Mobile di Pescarache ieri ha tentato il suicidio alla vigilia del suo interrogatorio in Procura adove è indagato per calunnia nei confronti di carabinieri forestali in merito alla vicenda di. Le condizioni sono stabili, rimarrà in reparto almeno altri 5 giorni: i medici lo tengono sotto osservazione e in terapia farmacologica, e hanno permesso la visita solo agli stretti familiari.Le Procure di Chieti e Pescara intanto hanno attivato ilper le indagini di intesa tra i due uffici: a seguito del colloquio avuto con gli inquirenti ieri sera dopo il tentato suicidio saranno fatti degli accertamenti su quanto dichiarato da Muriana, anche alla luce del messaggio che l'exal tempo della tragedia di Rigopianoha lasciato nella autovettura dove ha tentato di avvelenarsi.Gli accertamenti riguarderanno non solo le ultime giornate trascorse ma anche idi Muriana e lepresunte pressioni che avrebbe potuto ricevere sulla vicenda. Il fascicolo aperto in procura a Chieti riguarda induzione al suicidio. Ieri sera agli inquirenti, che lo hanno comunque visto lucido, Muriana avrebbe spiegato alcune cose su cui c'è intenzione di indagare.