Pescara, picchia i genitori: voleva i soldi per comprare la droga. Arrestato

Domenica, in un appartamento del centro di Pescara, si è sfiorata la tragedia. Un 26enne pescarese, con problemi di tossicodipendenza, ha prima minacciato poi picchiato selvaggiamente i genitori da cui pretendeva i soldi per acquistare la droga. Per fortuna, è stata avvisata la polizia, la quale è riuscita a bloccare il giovane prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Il 26enne, R.T., che ha alle spalle precedenti per reati contro la persona, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Ieri mattina, il gip ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia in carcere. All'arrivo nell'abitazione dei poliziotti della squadra volante, completamente fuori di sé, il ragazzo stava aggredendo il padre e la madre i quali poi, esasperati e addolorati, hanno raccontato la loro vita di inferno con il figlio. Dalla loro testimonianza e dalle successive indagini, è venuto fuori che il giovane era solito maltrattarli per avere il denaro necessario, ogni giorno, all'acquisto degli stupefacenti. Li sottoponeva pertanto a vessazioni continue, violenze, minacce oltre ai danneggiamenti in casa, dove sono stati anche trovati e sequestrati alcuni grammi di droga.