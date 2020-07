Picchia la ex moglie davanti alla figlia di 10 anni: allontanato da casa

Gli agenti del Commissariato di Avezzano hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di B.N., 44 anni, del luogo. Questo per minacce gravi alla ex, anche davanti alla figlia minore di 10 anni. L’indagato, secondo la puntuale ricostruzione degli investigatori, nei mesi precedenti avrebbe sottoposto la propria ex moglie a reiterati maltrattamenti, concretizzatisi in ingiurie, minacce e percosse. La donna, in più occasioni, aveva riportato lesioni personali pur non sempre denunciate. Le indagini, avviate non appena la vittima ha presentato denuncia presso il Commissariato, si sono sviluppate attraverso le testimonianze di persone informate sui fatti, che hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza che testimoniavano appieno comportamenti violenti ed aggressivi dell’uomo. © RIPRODUZIONE RISERVATA