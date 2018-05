di Walter Berghella e Gianluca Lettieri

Conflitto a fuoco questa notte, a Piane d’Archi (Chieti), tra i carabinieri e cinque banditi pugliesi che stavano tentando di far esplodere il bancomat dell’ufficio postale. I malviventi avevano appena piazzato l’esplosivo quando sono stati intercettati dai militari. Il colpo è saltato e ne è nato un inseguimento con sparatoria prima ancora che il bancomat saltasse in aria. I cinque banditi sono stati arrestati dai carabinieri: uno di loro, di 46 anni, è stato ferito a una gamba e si trova ricoverato all’ospedale di Lanciano non in pericolo di vita. Nel conflitto a fuoco è stata coinvolta anche un’Alfa 156 con a bordo tre ragazzi e una ragazza: l’auto è stata colpita dai proiettili. I giovani all’interno della macchina sono rimasti miracolosamente illesi. In base alla prime indagini, la banda del bancomat aveva una base logistica in zona. Sul posto anche 118 e vigili del fuoco. I dettagli dell’operazione verranno comunicati in una conferenza stampa fissata per le 10.45 di oggi al Comando provinciale dei carabinieri di Chieti.

Domenica 6 Maggio 2018



