Piadine taroccate e fognatura guasta: multe per due esercenti

Gli ingredienti per la preparazione delle piadine non erano Dop come invece dichiarato: i responsabili di un’attività commerciale nell’ambito dello street food sono incappati nei controlli che i carabinieri del Nas di Pescara hanno effettuato nelle zone prossime alla movida pescarese e sono stati segnalati alla procura della Repubblica con l’ipotesi di frode in commercio.



Nello specifico i Nas del colonnello Domenico Candelli hanno riscontrato difformità tra gli ingredienti utilizzati e quelli che nel menù erano invece indicati come di origine protetta tipica: in particolare i salumi e prodotti lattiero caseari. In un’altra attività di ristorazione da asporto di piatti tipici hawaiani a base di riso e condimenti di pesce crudo e cotto, i Nas hanno documentato l’avaria dell’impianto fognario, con reflusso di liquami e conseguente inagibilità del servizio igienico e dello spogliatoio. L’attività è stata sospesa, su disposizione di Nas e Asl, fino al ripristino delle idonee condizioni. Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative.