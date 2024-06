Giovedì 13 Giugno 2024, 07:00

Competenze ad alta specializzazione, le più moderne tecnologie diagnostiche, operatorie e riabilitative per affiancare il paziente in percorsi di prevenzione, diagnosi e cura personalizzati, orientati alla persona e ai suoi bisogni di salute. È la missione di GoL, il Gruppo ospedaliero Leonardo che ieri ha visto ufficialmente la luce e che riunisce nove strutture private accreditate dislocate in quattro regioni italiane. Tre di queste si trovano in Abruzzo. Il nuovo network sanitario, che fa capo all’imprenditore pescarese Nicola Petruzzi, solide tradizioni familiari nella sanità privata, è infatti presente nella nostra regione con il Centro medico e il laboratorio Life Care, a Pescara, oltre al Centro di radiologia medica 4R di Montesilvano e rappresenta l’evoluzione e il consolidamento del Gruppo Policlinico Abano, di cui il Policlinico Abano di Abano Terme (in provincia di Padova), è il presidio capofila. Le altre strutture che lo costituiscono sono il Centro medico di Foniatria e la Casa di Cura Diaz a Padova, Villa Igea ad Ancona, Villa Serena di Jesi, e il Policlinico Sassarese, in Sardegna.

La nascita del gruppo, come ha spiegato il presidente Nicola Petruzzi, non prevede modifiche agli assetti societari e proseguirà nei prossimi mesi attraverso un’operazione che prevede il cambio di denominazione e il rinnovamento del logo per identificare in maniera coerente tutte le strutture. «GoL - ha detto Petruzzi - è l’acronimo che sintetizza un concetto sportivo positivo, che è il gol nel calcio e, in senso lato, il raggiungimento, grazie all’impegno di tutti i nostri dipendenti e collaboratori, di risultati di eccellenza nel panorama sanitario. Il nuovo nome mette l’accento anche sulla rete creata in questi anni e sul servizio sanitario offerto. Il nome Leonardo rimanda invece alle radici del gruppo. Così si chiamava mio padre, pioniere dell’impresa in campo sanitario, ed è anche un riferimento a Leonardo Da Vinci, simbolo indiscusso di genio, progresso, scienza, medicina e dell’eccellenza in genere».

I NUMERI

La realtà sanitaria appena costituita si candida a giocare un ruolo sempre più importante sull’intero territorio nazionale, forte dei 1.161 dipendenti, tra personale medico, infermieristico, amministrativo e di supporto, e dei risultati raggiunti nel 2023. Lo scorso anno, infatti, ha effettuato oltre 22 mila ricoveri, di cui quasi 16 mila per intervento chirurgico (il 73% del totale). Inoltre, le strutture hanno erogato un totale di 1.074.000 prestazioni ambulatoriali, di cui 4.648 ambulatoriali chirurgiche (cataratta, ernia, tunnel carpale, varici) e 273.000 (circa il 25%) dal pronto soccorso di Abano Terme. «Il nostro sguardo – ha concluso Petruzzi - è rivolto al futuro, ma anche saldamente ancgrato alla tradizione. Oggi come ieri il Gruppo, grazie a innovazione e ricerca, capacità manageriale e attenzione al paziente, è pronto ad affrontare le sfide di una sanità che richiede, per dare risposte appropriate ai bisogni di salute della popolazione, un approccio sempre più multidisciplinare e “sartoriale”».