Petardi sotto il cofano, nel mirino il presidente degli albergatori Gianni Flagnani

Fanno esplodere nella notte l’auto di Gianni Flagnani, presidente del Coba, il Consorzio dei balneari di Giulianova. La deflagrazione di due petardi, il cui sordo rumore qualcuno ha addirittura avvertito anche al Lido, si è verificata in una traversa di via Marcozzi nella parte alta della città dove Flagnani aveva parcheggiato la sua Ranger Rover di colore verde. Nella notte, come detto, ignoti hanno sistemato due petardi (del tipo di quelli che vengono fatti esplodere allo stadio). I petardi sono stati collocati sul cofano dell’auto vicino al parabrezza e, dopo essere esplosi, hanno determinato il sollevamento dello stesso cofano ed hanno rotto il parabrezza e frantumato i tergicristalli. © RIPRODUZIONE RISERVATA