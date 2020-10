Borseggiatori seriali di anziani, denunciati due pescaresi a Bomba

Da Pescara e Montesilvano in giro sul lago di Bomba pronti a derubare le persone anziane. Per furto aggravato i carabinieri della compagnia di Atessa, coordinati al capitano Alfonso Venturi, hanno denunciato S. V., 35 anni, e D.R.N., di 64. I due, a cui il Magistrato di sorveglianza di Pescara ha prontamente revocato il beneficio del regime di semilibertà di cui godevano, si sono messi all’opera a Pietraferrazzana e, da navigati borseggiatori, con la classica tecnica dell’abbraccio e cordialità hanno derubato un pensionato di 78 anni sfilandogli dalla tasca dei pantaloni il portafoglio. Ma dal balcone un compaesano ha visto tutta la scena, pure mentre un ladro fruga nel portamonete, e ha chiamato i carabinieri di Bomba. Vistisi scoperti i ladri hanno abbandonato la refurtiva e sono fuggiti con una Ford Focus, ma in 40 minuti sono caduti nella ragnatela di controlli posti in atto dai militari che li hanno intercettati sulla Fondovalle Sangro SS 652 e denunciati alla procura di Lanciano.

