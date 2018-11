La pescarese Laura Ciriaco tra i finalisti di Sanremo giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è una cantante pescarese tra i 24 finalisti di Sanremo Giovani che il 20 ed il 21 dicembre in diretta su Rai 1 si contenderanno due posti disponibili tra i big dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo. Laura Ciriaco è insegnante di musica a Milano e direttrice artistica della scuola Cassina dei Pecchi nella provincia milanese . Vive in Lombardia dal 2005, lo stesso anno in cui ha vinto il Premio Nazionale Mia Martini Rivelandosi tra le migliori voci emergenti abruzzesi. Il suo percorso musicale è iniziato alle età di 11 anni al conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara ma il genere classico è stato solo una breve esperienza per l’artista appassionata di funky che nel 2008 ha fondato la band Nerorè. Iscritta a sorpresa dal marito, la scorsa primavera ha partecipato al talent show the Voice of Italy su Raidue Ed è stata scelta da Francesco Renga e Cristina Scabbia.A Sanremo porterà il brano “L’inizio” , scritto con Stefano Paviani ed Andrea Tripodi . «Si va a Sanremo Giovani -scrive Laura sul suo profilo Facebook- grazie a tutti per il sostegno, i like, gli share . Vi porto sul palco con me». Il nome di Laura e quello degli altri 23 finalisti sono stati svelati ieri in diretta radiofonica dal direttore artistico di Sanremo Claudio Baglioni. 1549 I brani ascoltati in due mesi dalla commissione musicale che ha selezionato i 24 artisti che, secondo Baglioni, grazie al nuovo regolamento saranno i protagonisti di un vero e proprio festival nel festival.