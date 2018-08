Pescarese nell'inferno dell'Indonesia: «Sto bene»

di Monica Di Pillo

«Sto bene» ha scritto ieri sul sevizio delle emergenze di Facebook, Maurizio Verrocchio, pescarese, ex proprietario di Thomas. Il fondatore del locale cult della movida pescarese degli anni ’80 e ’90, vive ormai a Bali da diversi anni, dove gestisce con Patrizia Pirocchi, anche lei di Pescara, un ristorante pizzeria. Molti suoi amici di Pescara erano infatti spaventati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui, dopo aver appreso del violento terremoto di magnitudo 7 che ha colpito l’isola di Lombok e ha causato oltre 140 vittime e centinaia di feriti. Il terremoto si è sentito infatti anche nella vicina isola di Bali, dove vive l’ex proprietario di Thomas, oggi al timone del Crust, locale trendy a Canggu, tra le zone più belle di Kuta, spiaggia ritenuta il paradiso dei surfisti, grazie alla costante presenza di onde molto alte. E, a proposito di potenza dell’oceano Indiano, ancor più del terremoto, ha fatto paura l’allarme tsunami. In questo caso fortunatamente si è trattato solo di misure precauzionali sull’isola di Bali. Scongiurato il rischio che si è tradotto in un’onda alta appena 15 centimetri, insomma ben poca cosa rispetto alle onde di Kuta Beach. Solo una settimana fa però proprio l’isola di Lombok era stata colpita da un terremoto di magnitudo 6,4, che non aveva causato vittime.



Anche in quella occasione era scattato l’allarme tsunami, una costante dopo il 26 dicembre del 2004. E, anche in quella occasione, Maurizio Verrocchio era stato rintracciato e contattato faccio monete dai suoi amici, per avere sue notizie. «Ho sentito Maurizio qualche giorno fa - racconta il suo amico Carlo, anche lui abruzzese che ha scelto Bali come luogo di residenza e si trova tuttora in vacanza a Montesilvano - e mi ha detto che stava bene e che non aveva neanche sentito la scossa di terremoto di domenica scorsa. In realtà Bali è distante centinaia di chilometri da Lombok, però il pericolo tsunami è una costante dopo scosse di terremoto importanti e dopo il 26 dicembre del 2004. Conosco bene Maurizio perché il suo locale, Crust, si trova a Canggu, a nord di Kuta, ed è proprio vicino casa mia, ci vado spesso e Maurizio è molto amato anche a Bali. La prossima settimana rientro anche io e andrò di sicuro a trovarlo». A seguito del post di Maurizio, la comunità social pescarese si è mobilitata per cercare di contattarlo, ma, complice probabilmente anche le 5 ore di fuso orario e le difficoltà di comunicazione in queste ore in quella parte dell’Asia, non è riuscita a comunicare con lui. In coda al suo post soltanto una lunga serie di messaggi carica di affetto e solidarietà per il ristoratore, ancora molto popolare a Pescara.



Marted├Č 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:34



