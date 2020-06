© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladell'Aquila ha assolto perché il fatto non sussiste dalle accuse di abuso d'Ufficio e falso ideologico l'ex presidente della Giunta regionale d'Abruzzoattuale senatore, e altre quattro persone per la vicenda legata a presunte irregolarità nella realizzazione del complesso edilizio che la societàPescaraporto intendeva costruire a, nei pressi dell'ex Edison.I giudici di appello hanno confermato la sentenza didisposta dal Tribunale di Pescara nel ritoabbreviato che si è celebrato a luglio 2019. Insieme a D'Alfonso, sono stati assoltiall'epoca segretario dell'ufficio di Presidenza delladimessosi proprio per la bufera giudiziaria che si èabbattuta sulla Regione, Guido Dezio, fedelissimo dell'attuale senatore, capo di Gabinetto del sindaco di Pescara e vice direttore generale dello stesso Comune, Giuliano Milia, avvocato del foro di Pescara, che fa parte del pool di D'Alfonso, e Vittorio Di Biase, dirigente del servizio regionale del Genio civile di Pescara.L'accusa, rappresentata dal procuratore capo,e dall'aggiuntoche avevano concluso le indagini a luglio 2018, aveva chiesto condanne da 6 a 10 mesi per falso in atto pubblico e abuso patrimoniale. Si tratta di uno dei filoni della maxi inchiesta, iniziata nel 2015, della Procura dell'Aquila su una serie di appalti gestiti dalla Regione Abruzzo che hanno portato all'apertura di 11 fascicoli con una trentina di indagati.