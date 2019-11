Pescara, urla e rissa: fermato Applausi per i poliziotti

Parapiglia e paura questa notte nel centro di Pescara dove sono state appena inaugurate le bellissime luniare di Natale. Un giovane, verso l'1,30 di notte, si è messo a urlare e a creare scompiglio nel corso di una rissa ancora tutta da ricostruire. Hanno cercato di intervenire i buttafuori dei locali della movida di Largo Scurti, vicino al mercato coperto. Immediato l'arrivo della polizia che ha bloccato un giovane e lo ha fatto salire in auto per identificarlo. Dalle finestre e per strada si è levato un applauso di approvazione per i poliziotti e il loro lavoro. «Hai stufato, basta, mattetelo dentro» hanno detto i residenti e i tanti ragazzi presenti venerdì sera in uno dei luoghi più frequentati della movida pescarese. Ultimo aggiornamento: 12:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA