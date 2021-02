Sabato sera a Pescara gli agenti della squadra volante sono dovuti intervenire, a seguito di numerose segnalazioni di schiamazzi molesti, in un’abitazione di via Nazionale Adriatica. All'interno c’erano otto ragazzi, cinque donne e tre uomini, di età compresa tra i 24 e i 32 anni, provenienti da Spoltore, Atri, Pineto, Francavilla al Mare. Come loro stessi hanno poi ammesso si erano riuniti nella casa per trascorrere insieme il week end. Dovranno sborsare ora 400 euro ognuno.

Nel pomeriggio di sabato, durante il servizio interforze lungo le vie dello shopping e nelle aree della movida, la Squadra Amministrativa della Questura ha sorpreso invece in un bar di piazza Salotto una ragazzina di meno di 16 anni a bere una bevanda alcolica. Il titolare dell’attività è stato immediatamente denunciato. Si è beccato inoltre la sanzione amministrativa per mancata sospensione dell’attività di ristorazione prevista dall'ultimo Dpcm. Il bar dovrà restare chiuso per cinque giorni.

