Calcio, Pescara a Viterbo con tre atleti positivi e due dello staff tecnico

Doppia trasferta domani 30 gennaio per Pescara e Teramo, di scena rispettivamente a Viterbo e Imola. I

biancazzurri senza tre giocatori bloccati dal Covid-19 (oltre a 2 membri dello staff tecnico), saranno in formazione rimaneggiata, ma cercheranno di allungare la serie positiva per proseguire la scalata in classifica. Auteri mette la sua squadra in guardia: «La Viterbese è un'ottima squadra. La sua classifica inganna. Per vincere occorrerà una grande prova. Le assenze? E' stata una settimana un po' particolare anche perché è anomalo, lo ripeto, giocare con il mercato aperto. E' iniziato un tour de force che non riguarda solo il Pescara ma tutte le squadre. Stiamo bene fisicamente» Mancheranno De Risio, Chiarella, Bocic, De Marchi,

Drudi, Cancellotti e Frascatore.

Seconda gara esterna di fila per il Teramo che dopo la vittoria di Pesaro, in terra emiliana cercherà altri punti salvezza. Quella di domani sarà la prima di tre gare in otto giorni in serie C, considerando il turno infrasettimanale di recupero di mercoledì 2 febbraio e le gare di domenica 6 febbraio.