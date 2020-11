Pescara, la Fortuna bacia il Caffè Sborgia: vincita da 27mila euro al SuperEnalotto

Il SuperEnalotto regala un martedì di festa all’Abruzzo. Nell’estrazione del 17 novembre, infatti, è stato realizzato un "5" da 27.002,68 euro a Spoltore in provincia di Pescara. Il fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha convalidato la schedina presso il Caffè Sborgia in via Maiella 11. La caccia al “6” non si ferma e, nell'appuntamento di domani, verranno messi in palio 66,4 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA