Furto con spaccata in una caffetteria: ladro scoperto dalle immagini delle telecamere

Ha mandato in frantumi la vetrina di ingresso di un locale per riuscire a portare via quel che, in denaro, era custodito nella cassa. Ma in pochissimo tempo è stato individuato e rintracciato dai carabinieri. E’ successo nelle prime ore del mattino di ieri a Villa Raspa di Spoltore, in provincia di Pescara. Il ladro, utilizzando un oggetto pesante, ha letteralmente sfondato la porta in vetri all’ingresso di un bar caffetteria in via Federico Fellini. Evitando di tagliarsi con i vetri è riuscito ad introdursi all’interno del locale, ha raggiunto il registratore di cassa, lo ha aperto e, rapidamente, ha portato via la gran parte del denaro contenuto. Uno somma non altissima, quel tanto che sarebbe bastato per avviare l’attività al momento della riapertura.

L’uomo è quindi scappato via riuscendo temporaneamente a far perdere le proprie tracce. Nello spaccare la vetrata aveva però fatto partire il sistema d’allarme collegato con la centrale operativa della sorveglianza, per cui sul posto sono arrivate sia le guardie giurate che due equipaggi dei carabinieri, coordinati dal capitano Giovanni Rolando. Dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza del locale e da lì hanno ricavato gli elementi sufficienti a individuare il possibile autore della spaccata che è stato raggiunto e denunciato. I carabinieri hanno recuperato anche il denaro sottratto dal cassetto del registratore di cassa. L’uomo accusato della spaccata è un trentacinquenne italiano.