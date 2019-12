Pescara, uomo trovato morto in una casa abbandonata: ha il viso sfigurato

Trovato morto nella zona dell'ex Draga, a Pescara. In un'area degradata, ai piedi del nuovo ponte Flaiano sul fiume Pescara, frequentata da sbanadati e clochard, un uomo è stato trovato senza vita all'interno di una casa abbandonata. Al momento non si conosce l'identità della vittima, si sa solo che ha 56 anni ed è di nazionalità polacca. Sul posto ci sono quattro pattuglie della polizia, immediatamente accorse dopo la chiamata di emergenza giunta al centralino alle 19.30. Ci sono indagni in corso per stabilire le causa della morte dell'uomo. Tutte le ipotesi, al momento, sono aperte. In questura in questo momento stanno sentendo un uomo, presumibilmente si trata di chi ha dato l'allarme. Ultimo aggiornamento: 20:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA