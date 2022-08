Motociclista vola dall'asse attrezzato: trovato in condizioni gravi da un automobilista

L'allarme è stato dato da un automobilista di passaggio, intorno alle 4,30 di ieri mattina: illuminata dalla luce dei fari ha notato una moto a terra sull'asfalto, lungo la rampa di accesso dell' asse attrezzato in zona Torri Camuzzi, direzione Roma. Immediatamente l'uomo ha allertato la polizia stradale di Pescara: segnalando la presenza del mezzo. Affacciandosi dalla recinzione, però, ha notato che nella strada sottostante, sull'asfalto della ciclabile, c'era il corpo di un uomo: è stata quindi chiamata la centrale operativa del 118 che ha invito sul posto un'ambulanza medicalizzata. L'uomo, un trentasettenne di Pinerolo, era in condizioni molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Ora è ricoverato in rianimazione. Da quanto sembra nell'incidente non dovrebbero essere coinvolte altre persone, ma la polizia stradale, dopo aver effettuato i rilievi, ha comunque deciso di compiere altri accertamenti.