Movida, ubriaco molesta i passanti: arrestato dopo una zuffa con la polizia

Era ubriaco e per strada continuava a infastidire le persone impegnate nello struscio notturno fra i locali di Pescara vecchia. Lo hanno notato, dopo un po’, agenti della polizia e militari della guardia di finanza in pattuglia di controllo nell’ambito dei servizi di prevenzione predisposti, specificamente per le serate del fine settimana, dal questore di Pescara Luigi Liguori. L’uomo, un quarantottenne pescarese, è conosciuto alle forze dell’ordine, che in più occasioni hanno avuto ragioni per avere a che fare con lui. Vedendo che non accennava a smettere di infastidire i passanti gli agenti si sono avvicinati e hanno avviato la procedura di controllo chiedendo le generalità: l’uomo ha avuto una reazione violenta, prima a parole, con grida e insulti, poi ingaggiando una vera e propria colluttazione con uno dei poliziotti che componevano la pattuglia. Sono subito intervenuti anche i militari della guardia di finanza e tutti insieme, seppur a fatica, sono riusciti a far salire il quarantottenne in macchina e a portarlo in Questura. Intanto il poliziotto ferito è andato al pronto soccorso dell’ospedale per farsi medicare, le ferite sono comunque risultate lievi. Negli uffici della questura l’atteggiamento del quarantottenne non è cambiato: ha continuato a minacciare e ad inveire. Alla fine, per arrivare a dargli un’identità, è stato necessario ricorrere al fotosegnalamento. Veniva così verificata anche la sua situazione passata: a quel punto i poliziotti hanno effettuato l’arresto con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà fissare l’udienza per la convalida del provvedimento.



Chiuso il lungo periodo delle feste natalizie torna la movida del fine settimana, con i suoi problemi legati, prevalentemente, all’eccessiva assunzione di alcol. I controlli predisposti dalle forze dell’ordine sembrano comunque funzionare da buon deterrente: non si sono verificati, infatti, nelle ultime settimane, eventi di particolare gravità. Da mesi ormai è attivo un piano di misure rafforzate specifico per i giorni del fine settimana, quando nei due poli del divertimento c’è una maggiore affluenza di persone. L’attività di controllo coinvolge tutte le forze presenti sul territorio ed è estesa anche a quei luoghi della città considerati particolarmente sensibili come la stazione ferroviaria centrale e le aree di risulta e l’esterno dei locali in cui si registra il maggior affollamento.