Aggredisce la nonna che cerca di impedirgli di vedere la Tv tutta la notte: arrestato. E' successo a Pescara.



La nonna lo aveva ospitato per dargli un aiuto, per cercare di allentare la tensione all'interno di una famiglia segnata proprio dalla violenza del giovane. Purtroppo la sua generosità non è stata ricompensata, tanto che la donna, dopo l'ennesimo episodio di violenza era stata costretta a lasciare la casa e a rifugiarsi in casa di una figlia. Poi era tornata nella sua abitazione: ma il nipote ha fatto nuovamente irruzione e ha ripreso a picchiarla, gettandola violentemente a terra.

Con le ultime forze che le restavano la donna è riuscita a chiamare i carabinieri che hanno arrestato il ventunenne in flagranza. Per lui l'accusa è di maltrattamenti in famiglia. E' successo a Pianella: il giovane era ospite della nonna dallo scorso marzo, ma ben presto ha iniziato a riprodurre nei suoi confronti le dinamiche che avevano già devastato la cita quotidiana con i genitori: per mesi la donna è stata costretta a subire psicologiche e fisiche esercitate dal nipote ormai completamente fuori controllo.

La sera del 1° giugno l'ultimo episodio grave: il ragazzo è tornato a casa tardi si è piazzato in casa e ha deciso di tenere la televisione accesa, ad alto volume, per tutta la notte. La nonna ha cercato di ridurlo a più miti consigli, tentando di convincerlo in tutti i modi ad andare a dormire. Ma non c'è stato verso: la reazione del ragazzo è stata violentissima, ha cominciato a scaraventarle contro bicchieri in vetro e suppellettili, tanto da provocarle ferite alle gambe costringendola a cercare rifugio presso l'abitazione di una sua figlia residente a Pescara. La signora è poi riuscita a tornare a casa, tra le proprie cose.

Nel tardo pomeriggio dell'altro ieri l'epilogo, la nuova lite, le botte, la decisione rapida e la capacità di riuscire a chiamare i carabinieri. Coordinati dal tenente Antonio Tricarico i militari sono arrivati immediatamente nell'abitazione, hanno bloccato il giovane e hanno immediatamente chiamato il 118. La signora è stata subito trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove le è stato riscontrato un trauma cranico: nel gettarla a terra il nipote le aveva fatto battere violentemente la testa. E' stata curata e la prognosi dei medici è di otto giorni. Il nipote è stato arrestato ed ora è in attesa del rito direttissimo nella camera di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Pescara.