, quella di ieri è stata la giornata in assoluto più nera a Pescara, che ha visto schizzare il numero dei contagi a 418. Quarantatré casi positivi in più e tra loro persino una neonata: una bambina di appena cinque mesi di Spoltore. Tra gli infettati una donna deceduta improvvisamente ieri mattina all'ospedale di Pescara. Si tratta di una 49enne:i, residente nel quartiere di Villa del Fuoco. Da qualche giorno anche lei aveva febbre. Poi un peggioramento a livello polmonare e il trasporto al Santo Spirito, dove dopo poco è morta. Da quanto emerso, aveva altre patologie. A dare l'annuncio a tutti gli amici e conoscenti suè stato il fratello che ha anche pubblicato la foto di uno dei sui giorni più belli, quello del matrimonio.Qualche giorno fa, per lo stesso identico motivo, era morta una 44enne di Pianella. Sempre ieri, altri due decessi si sono registrati a. Si tratta di due anziani di 77 e 85 anni. Con questi ultimi, i morti per coronavirus nella cittadina adriatica raggiungono purtroppo quota nove. Uno stillicidio di numeri ormai quotidiano. Letteralmente chiuso, causa Covid, il reparto di Ortopedia del Santo Spirito, tanto che nel pomeriggio i pazienti sono stati trasferiti all'Aquila.