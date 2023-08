Ubriachi infastidiscono i passeggeri del treno: due giovani arrestati. La squadra volante della questura di

Pescara la scorsa notte è intervenuta presso la stazione centrale arrestando un 26enne e un 29enne per resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stato anche denunciati per rifiuto di fornire le proprie generalità e interruzione di pubblico servizio, per aver provocato un ritardo al convoglio su cui si trovavano.



I giovani, che versavano in stato di ebrezza alcolica, viaggiavano sul treno interregionale diretto a Milano e in un primo momento avrebbero iniziato a molestare i passeggeri, poi quando è arrivato il capotreno si sarebbero rifiutati di mostrare il biglietto. Nonostante l'invito a scendere, i due avrebbero continuato con loro atteggiamento. Tanto che il capotreno è stato costretto a contattare le forze dell'ordine. Gli agenti sono saliti sul treno intorno all'una ed hanno rintracciato i due giovani. Una volta scesi dal convoglio, i due si sono rifiutati di fornire le loro generalità, tentando anche di opporre resistenza agli agenti che però sono riusciti a bloccarli e arrestarli. Il 26enne ed il suo amico sono stati quindi condotti in Questura in attesa dell'udienza convalida della misura precautelare adottata.