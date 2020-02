Pescara, torna dalla Thailandia e scatta l'emergenza coronavirus: uomo in ospedale

Allarme ieri a Montesilvano (Pescara) per un presunto caso di Coronavirus, subito per fortuna rientrato. Nel pomeriggio, è stato allertato il 118 per un 40enne, tornato da poco dalla Thailandia, con qualche linea di febbre. L'uomo è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti previsti. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Quasi subito la febbre si è abbassata e si è riscontrata solo una modesta affezione delle vie respiratorie. E' tenuto comunque sotto stretto controllo.

