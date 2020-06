Quando un gruppetto di amici lo ha visto apparire capovolto a testa in giù sulla vetrina di un'attività commerciale ha pensato a un pupazzo di peluche messo lì per uno scherzo. Ma un attimo dopo si è scatenata la sorpresa e la paura perché si trattava in realtà di un topo vivo e anche assai vispo, che con un'acrobazia si è rialzato cercando una via di fuga, tra le grida di spavento dei passanti.

È accaduto ieri sera nel centralissimo corso Umberto I a Pescara. La scena è stata immortalata in un video che sul web sta diventando virale.

«Dispiace che questa situazione incresciosa abbia coinvolto un'attività commerciale aperta anche da poco, ma da giorni sto denunciando una proliferazione di topi in città a Pescara, in centro e in periferia, ed è bene che la società Attiva intervenga con soluzioni più efficaci», commenta la consigliera comunale di opposizione, Marinella Sclocco.

Ragno violino morde un ragazzo: operato d'urgenza

Vespe samurai all'attacco della cimice asiatica per salvare i frutteti: via libera del governo



Ultimo aggiornamento: 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA