Pescara, tifoso precipita dalla rete dello stadio: grave in ospedale

Si era arrampicato su una recinzione dello stadio Adriatico, prima dell'inizio della partita tra il Pescara e la Reggiana. Non si capisce per quale ragione, forse per prendere qualcosa. Fatto sta che A.B., un trentaduenne del Pescarese, è caduto, battendo violentemente la schiena a terra. Il fatto è avvenuto nel settore "Distinti" quando il pubblico allo stadio non era ancora moltissimo.

L'uomo ha fatto un volo di circa tre metri ed è precipitato sulla pista di atletica. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118 che ha prestato sul posto i primi soccorsi, ha stabilizzato con attenzione il paziente e quindi lo ha accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una frattura della prima vertebra lombare, un danno grave per il quale i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di neurochirurgia con una prognosi di novanta giorni. Sull'episodio sta svolgendo accertamenti la digos, con il coordinamento di Nicola Cosentino: gli agenti stanno tentando di ricostruire l'accaduto anche utilizzando le immagini del sistema di videosorveglianza dell'impianto sportivo. Da lì probabilmente arriveranno le prime indicazioni sul perché il trentaduenne si sia arrampicato sulla rete.