Pescara, irrompe come una furia nel negozio e aggredisce titolare e mamma poi si spoglia e fugge nudo, preso dalla Polizia

Scene di panico questa mattina a Pescara per un extracomunitario entrato come una furia nel negozio di abbigliamento Tenerelli, su viale Marconi. "Era fuori di sè, ha gettato a terra capi di abbigliamento e poi ha spintonato sia me che mia madre facendoci cadere, per fortuna niente di grave ma lo spavento è stato tanto" ha raccontato Fabiana Tenerelli, sotto choc per l'accaduto. "Uscendo dal negozio si è spogliato, togliendosi maglia e pantaloni e mezzo nudo è scappato in strada". La commerciante si è lamentata del fatto che nessuno dei negozi vicini si sia affacciato né sia intervenuto in loro soccorso. "Ci hanno salvato due finanzieri in borghese che si trovavano nei paraggi e sono intervenuti, poi è arrivata la Volante della Polizia che ha caricato in auto l'uomo e lo ha portato via. Era completamente fuori di sè e ci è andata bene, se fosse stato armato non so cosa sarebbe potuto accadere". L'ultima amara considerazione di Fabiana Tenerelli: "Viale Marconi con le 4 corsie è desertificata, nessuno parcheggia o passa di qui e certe situazioni peicolose possono crearsi con frequenza adesso".