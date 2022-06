Telefonista Asl muore a 48 anni dopo una partita di paddle: oggi l'addio

È morto dopo una partita di Padel, stroncato da un infarto. Ruggero Renzetti era uno sportivo e frequentava regolarmente i campi da gioco, aveva 48 anni e stava bene. L'improvvisa morte ha sconvolto i tanti amici che lo amavano per la bontà e l'allegria contagiosa. Renzetti lavorava come addetto ai telefoni della Asl, era stato assunto da poco dopo aver svolto per molti anni l'attività di agente di commercio. Progettava di andare a vivere con la compagna Marzia e insieme stavano allestendo una nuova casa. Era pazzo di sua figlia Chiara che perde il papà a soli dieci anni.

L'operatore del 118 Pierluigi Parisi era uno degli amici più cari dello scomparso e lo ricorda con commozione: «Ruggero aveva sempre lottato contro le avversità della vita senza perdere mai solarità che lo contraddistingueva. Ultimamente aveva trovato una meritata stabilità su tutti i fronti ma la sorte è stata beffarda fino alla fine con lui. Sono stato uno degli ultimi a sentirlo, mi ha chiamato dopo il padel dicendomi che avvertiva dolori al petto, al braccio e alla schiena, l'ho invitato ad andare subito in ospedale e così ha fatto. Insieme ai familiari ho atteso per ore notizie positive che non sono purtroppo arrivate». Ruggero Renzetti lascia anche la sorella Lara. I funerali oggi alle 10 nella basilica della Madonna dei Sette Dolori.