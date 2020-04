Pescara, teneva in casa tartarughe protette: confisca e denuncia per una 50enne

I forestali del Nucleo Carabinieri Cites di Pescara, in esecuzione di una sentenza del Tribunale, hanno confiscato due esemplari di tartaruga comune già affidati in custodia giudiziale a una cinquantenne pescarese, denunciata per detenzione illegale di fauna protetta. I fatti risalgono a fine 2018: da una perquisizione domiciliare in casa della donna, i carabinieri forestali trovarono diverse tartarughe di terra e nell'occasione fu accertata, tra quelle, la presenza di due esemplari di Testudo hermanni L., tutelate dalla Convenzione di Washington del 1973, detenute senza alcuna autorizzazione Cites, da qui la denuncia. Terminato il periodo di letargo, con la confisca i due esemplari protetti sono stati affidati ad una struttura zoologica di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, idonea ad ospitarli.

