Giovedì 23 Maggio 2024, 05:20

Vi sono ulteriori dodici richieste di rinvio a giudizio nella maxi-inchiesta che ruota attorno all’imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli. Ieri, infatti, il pubblico ministero Andrea Di Giovanni ha chiesto il processo anche per quasi tutti gli indagati del terzo filone delle indagini su presunti appalti pubblici pilotati. Prende forma un mega processo su appalti e forniture, articolato in diversi fronti. In questa ultima tranche, la lente d’ingrandimento è puntata su due gare d’appalto della Asl di Pescara dal valore complessivo di circa 17 milioni di euro. In particolare, si tratta di quella da 13 milioni per servizi a pazienti fragili e di quella da quattro milioni per la teleassistenza domiciliare, che sarebbero state truccate a vantaggio dell’ex presidente del Pescara calcio, il cui ruolo di signore delle forniture sanitarie assume contorni sempre più marcati.

Proprio Marinelli, a parere della pubblica accusa, avrebbe unto il meccanismo dell’aggiudicazione dei bandi con tangenti e regali a dirigenti dell’azienda sanitaria e politici locali. Infatti, oltre a funzionari della Asl e intermediari, a essere accusati di corruzione sono anche noti esponenti di partiti di destra e sinistra. In particolare, il leghista Fabrizio Di Stefano avrebbe ricevuto indebitamente 5000 euro per la campagna elettorale delle scorse amministrative a Chieti, che avrebbe tentato di occultare con l’emissione di due fatture per operazioni inesistenti. Avrebbe ricevuto la stessa somma anche la collega di partito Sabrina Bocchino, la quale però avrebbe ottenuto anche regali, quali gioielli, borse e champagne per un valore di circa 6000 euro.

I COINVOLGIMENTI

Inoltre, 15 mila euro sarebbero quelli ricevuti dal forzista Mauro Febbo, sia mentre era assessore regionale che quando sedeva in Consiglio come capogruppo. Infine, 28 mila euro sarebbero finiti nelle tasche del consigliere regionale del Pd ed ex assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Quest’ultimo potrebbe dover rispondere anche di favoreggiamento, in quanto è accusato anche di aver avvertito la dirigente della Asl Tiziana Petrella che vi erano indagini in corso: lo avrebbe fatto tramite il suo uomo di fiducia Corrado Greco e il dirigente comunale Guido Dezio, i quali avrebbero detto alla dirigente che i telefoni erano sotto controllo.

Il rinvio a giudizio per reati quali corruzione e turbativa d’asta è stato chiesto anche per il funzionario dell’azienda sanitaria Antonio Verna e Gabriele Di Bucchianico del consorzio Sgs. L’unico indagato che certamente non sarà imputato è Petrella, che ha ottenuto il patteggiamento. La decisione sull’eventuale apertura del processo arriverà il 10 luglio, quando il giudice si esprimerà a riguardo nel corso della prossima udienza. In totale sono quattro i filoni di questa maxi-inchiesta: tutti riguardano appalti che sarebbero stati pilotati a vantaggio di Marinelli e delle sue società. I primi tre sono già all’attenzione dei giudici, mentre il quarto è nella fase dell’avviso di conclusione delle indagini.