Covid, oltre 500 alunni in dad: lunghe file per i tamponi

Sono oltre 500 a Pescara gli studenti che stanno svolgendo le lezioni da casa a seguito delle positività di compagni e docenti. La situazione più problematica riguarda le scuole superiori, dove le classi in Dad sono una quindicina: 7 all’Acerbo, 5 al Da Vinci, 3 al D’Annunzio, 1 al Volta. Per gli istituti comprensivi restano in quarantena cautelativa i 60 bambini della primaria “Ennio Flaiano” di Pescara, già sottoposti a tampone molecolare. L’assessore all’istruzione Gianni Santilli raccomanda il rispetto delle più basilari norme anti-covid: il distanziamento, l’uso costante della mascherina e dei dispositivi per l’igienizzazione delle mani. E auspica che il Governo entro i primi di dicembre possa estendere la vaccinazione anche ai bambini dai 5 agli 11 anni, la fascia d’età sicuramente più scoperta e che al momento sta determinando allarme. Infatti a Montesilvano è stata temporaneamente disposta la chiusura della scuola elementare “Villa Canonico”, dove le 4 classi attendono l’esito dei test per capire se potranno rientrare in aula o dovranno osservare il regime di quarantena. Identico provvedimento precauzionale per la materna “Cappuccini” di Loreto Aprutino, dove due classi sono già in quarantena e le restanti 4 sono in attesa delle decisioni del dipartimento di prevenzione della Asl. Intanto si registrano lunghe file davanti alla farmacia ex Trisi (oggi Farmacia del Cuore) di Montesilvano per sottoporsi ai tamponi. Spiega la dottoressa: «Eseguiamo non meno di 350 controlli al giorno, con punte di oltre 400. Segno che i cittadini prendono coscienza della necessità di verificare il proprio stato di salute. Un mese fa venivano poche persone, oggi invece il numero è più che raddoppiato». Il risultato del tampone può essere negativo oggi e positivo domani, per cui sarebbe opportuno eseguirlo ogni giorno.

