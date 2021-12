Demansionato in azienda solo e depresso si uccide a 55 anni

Era steso a terra, sulle braccia piccole macchie di sangue superficiali. Intorno al collo uno strofinaccio, che aveva stretto tanto forte da uccidersi. È morto così un uomo di 55 anni, che viveva da solo in una casa di Fontanelle, a Pescara. Quando i soccorritori sono arrivati, a bordo di un’ambulanza medicalizzata inviata dalla centrale operativa del 118, non hanno potuto fare altro che constatare la morte e chiamare la Polizia. E ascoltare la storia di un uomo che, tra un giorno di festa e l’altro, ha ceduto alla disperazione. C’erano alcuni parenti nella casa, stravolti dal dolore, che hanno cercato di spiegare e di spiegarsi, cosa potesse essere successo in poche ore in quell’uomo che sembrava potesse sopportare ogni cosa. Qualcuno ha accennato anche a problemi che la famiglia ha avuto in passato, ma il problema del cinquantacinquenne, in quest’ultimo periodo, erano le sue paure da un lato e l’indifferenza di chi lo circondava dall’altro.

Lui da qualche tempo diceva di avere difficoltà a mangiare: si era sottoposto a una serie di controlli e tutti i risultati avrebbero dovuto contribuire a rasserenarlo, ma così non è stato. Era convinto di essere malato, di un male incurabile. Ha forse commesso l’errore di fidarsi e di raccontare troppo la sua situazione personale, lo ha fatto anche sul luogo di lavoro, dove si è sentito subito messo da parte, emarginato: raccontava di essere stato demansionato. Quando gli agenti della squadra volanti sono arrivati in casa i soccorritori non hanno potuto far altro che spiegare che si trattava di un evidente suicidio, poi confermato dal medico legale. La disperazione che questa morte racconta però è altra cosa: è il dolore di sentirsi un problema, per gli altri e quindi anche per se stessi. È un dolore che, come spesso accade, proprio nei giorni di festa sembra non lasciare scampo. Tanto che persino uno strofinaccio basta per morire.