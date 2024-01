Pescara, straniero di 44 anni trovato morto in via Gran Sasso: è stato accoltellato

Straniero trovato morto a Pescara: ipotesi omicidio. Il corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina alle 10,30 in via Gran Sasso, 17, la vittima è un cittadino del Bangladesh di 44 anni: sarebbe stato ucciso a coltellate. Secondo le prime informazioni, lo straniero sarebbe stato ucciso con diversi colpi inferti con un coltello. Sul posto il 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri che stanno conducendo le indagini, raccogliendo testimonianze e indizi utili per fare piena luce sull'aggressione mortale. Poco fa sarebbe stato portato in caserma un connazionale.

